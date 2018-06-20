Düzce'de deprem!

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Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan İçmeler köyünde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Düzce’de Gölyaka ilçesi İçmeler köyünde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.