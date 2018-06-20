Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan İçmeler köyünde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Düzce’de Gölyaka ilçesi İçmeler köyünde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Düzce'de deprem!
Düzce’de merkez üssü Gölyaka ilçesi olan İçmeler köyünde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz