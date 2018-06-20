Aynı iftar yemeğinde Aydın, İhsaniyespor Yöneticisi ve Teknik adamı Aykut Balta’nın kızına sorduğu basketbol soruları sonrasında da bu kez basketbol topu sözü vermişti. Bayramlaşma Törenine katılan Voleybol Takımı sorumlusu ve Aykut Balta’nın kızına söz verilen toplar armağan edilirken, sporcular hayli sevindi.
Bugün 11:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:22 TSİ )
İhsaniyespor’un çifte bayram sevinci
Ramazan ayında İhsaniyespor’un iftar davetine katılan KASKF Başkanı Murat Aydın, İhsaniyespor Bayan Voleybol Takımı’na maç topu sözü vermişti.
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Bugün 11:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz