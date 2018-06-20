İhsaniyespor’un çifte bayram sevinci

Aynı iftar yemeğinde Aydın, İhsaniyespor Yöneticisi ve Teknik adamı Aykut Balta’nın kızına sorduğu basketbol soruları sonrasında da bu kez basketbol topu sözü vermişti. Bayramlaşma Törenine katılan Voleybol Takımı sorumlusu ve Aykut Balta’nın kızına söz verilen toplar armağan edilirken, sporcular hayli sevindi.