Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve KASKF Genel Başkanı Murat Aydın’ın hazır bulunduğu toplantıda üyeler Ali Şentürk, Bünyamin Sungur, Hasan Cebeci, Murat Durul, Nurettin Battal, Can Demirkıran, Osman Kılıç ve İbrahim Yılmaz da görev yaptı. KASKF bayramlaşmasında da tam mesai yapan üyeler, takdir topladı.
Bugün 11:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Tertip komitesi işbaşı yaptı
Halen devam eden U11 ve U13 liglerinin programını yapmak üzere, tatil sonrasında hemen bir araya gelen tertip komitesi iş başı yaptı.
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Bugün 11:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz