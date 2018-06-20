İlimizdeki küçük büyük birçok voleybol kulübünde görev yapan ve üretimini halen aralıksız olarak devam ettiren Durmuş, “Yorucu bir sezonu daha geride bıraktık. Bunun için dinlenmeye özen gösteriyoruz. Biz antrenörler. Sezon içerisinde ailemize zaman ayıramıyoruz. Tatil de bunun için önemli bir fırsat. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyorum” dedi.
Bugün 11:22 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:26 TSİ )
Adem Durmuş, Kaş’tan mesaj gönderdi: Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyorum
Kentimizin voleybol duayenlerinden, eski sporcu ve en eski antrenörlerden biri olan Adem Durmuş, tatilini eşiyle beraber Antalya Kaş’ta geçiriyor.
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Bugün 11:22 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz