Adem Durmuş, Kaş’tan mesaj gönderdi: Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyorum

İlimizdeki küçük büyük birçok voleybol kulübünde görev yapan ve üretimini halen aralıksız olarak devam ettiren Durmuş, “Yorucu bir sezonu daha geride bıraktık. Bunun için dinlenmeye özen gösteriyoruz. Biz antrenörler. Sezon içerisinde ailemize zaman ayıramıyoruz. Tatil de bunun için önemli bir fırsat. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz. Yeni sezona bomba gibi hazırlanıyorum” dedi.