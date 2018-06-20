Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Diliskelesi Mahallesi'nde oturan B.Ü.'nün evinin bahçesinde arama yaptı. Bahçede dikili olan 6 kök hint keneviri söküldü. B.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı. Hint kenevirleri ise imha edildi.
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Bahçesine ektiği hint kenevirleri ele geçirildi
Dilovası'nda, B.Ü.'nün bahçesine ektiği 6 kök hint keneviri sökülerek imha edilirken, hakkında işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz