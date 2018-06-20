Bahçesine ektiği hint kenevirleri ele geçirildi

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Diliskelesi Mahallesi'nde oturan B.Ü.'nün evinin bahçesinde arama yaptı. Bahçede dikili olan 6 kök hint keneviri söküldü. B.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı. Hint kenevirleri ise imha edildi.