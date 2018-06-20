Kalbimiz sizinle atıyor…

Başka bir programda olması sebebiyle Çayırovaspor U-17 Takımı’nı uğurlamaya gelemeyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Başkan Şevket Külte aracılığıyla futbolculara başarı dileklerini iletti. Çayırova Belediyesi’nin tahsis ettiği minibüsle Eskişehir’e giden yeşil-siyahlı futbolcular, Başkan Şevki Demirci’ye teşekkür etti.

ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

U-17 yaş grubunun bir kulüp için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren yeşil-siyahlı ekibin başkanı, “Onlar bizim geleceğimiz. Hepsi benim gözümde birer Messi ve Ronaldo. Eskişehir’de Çayırova ve Çayırovaspor’umuzu en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Allah yardımcıları olsun” dedi.