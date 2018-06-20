Kalbimiz sizinle atıyor…

Başka bir programda olması sebebiyle Çayırovaspor U-17 Takımı’nı uğurlamaya gelemeyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Başkan Şevket Külte aracılığıyla futbolculara başarı dileklerini iletti. Çayırova Belediyesi’nin tahsis ettiği minibüsle Eskişehir’e giden yeşil-siyahlı futbolcular, Başkan Şevki Demirci’ye teşekkür etti.
ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ
U-17 yaş grubunun bir kulüp için büyük öneme sahip olduğunu dile getiren yeşil-siyahlı ekibin başkanı, “Onlar bizim geleceğimiz. Hepsi benim gözümde birer Messi ve Ronaldo. Eskişehir’de Çayırova ve Çayırovaspor’umuzu en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Allah yardımcıları olsun” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz