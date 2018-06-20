Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

Gölcük Belediyesi bünyesinde Uzman Eğitici ve Deneyimli Antrenörler nezaretinde başlatılan yaz okullarında 10 branşta aktif olarak çalışmalar devam ediyor. Gölcük Belediye Spor Kulübü spor okulları, basketbol, voleybol, yüzme, halk oyunları, Tekvando, Karate, Judo, satranç, izcilik, güreş branşlarında hizmet sunulurken, spor okulları çalışmalarına katılmak isteyenlerin Gölcük Belediyesi’nin Kavaklı’daki spor tesisleri içindeki spor birimine müracaat etmeleri gerekiyor.

“SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Başkan Ellibeş spor okullarıyla ilgili açıklamada bulunurken “Gölcük Belediye Spor Kulübü bünyesinde farklı kategorilerde çok yönlü spor hizmetlerinin verildiğini ve başarılar elde edildiğini biliyoruz, takip ediyoruz. Bu Gölcük’ümüz için çok önemli bir gelişmedir. Bu anlamda gençlerimiz belediye spor bünyesinde, birçok turnuvaya katılıp, çeşitli müsabakalarda tecrübe ve bilgi kazanmaktadır. Özellikle uluslar arası müsabakalara katılarak derece almak, hem gençlerimiz, hem de Gölcük’ümüz için büyük bir başarı ve gururdur. Biz her zaman onların yanında olmaya gayret ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gençlerimizin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.