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Çim halıda futbol bayramı!

Kandıra’nın Çakırcaali Kocabayramlar Köyü ile Karagöllü Köyü Ramazan Bayramı’nda da yeşil sahalarda birbirinin rakipleri oldu.

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Çakırcaali Kocabayramlar ve Karagöllü Köyü’nden gelen birçok vatandaş, maçı şenlik havasına çevirirken, mücadeleyi Karagöllü Köyü, zorlu rakibi Kocabayramlar Köyü karşısında 6-3 kazanmayı başardı.  Geçen sene de Ramazan ve Kurban Bayramlarında karşı karşıya gelen iki köy, arasındaki çim halı futbol maçı rekabetini artırdı. Hem futbol heyecanın yaşandığı, hem de iki köy halkının bayramlaştığı bu güzel akşam, birbirinden güzel gollere sahne olurken, izleyen herkesin hafızalarında hoş bir bayram hatırası olarak yer edindi.

KIRAN KIRANA MAÇ…

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Orta saha mücadelesi halinde geçen maçta, ilk dakikalarda, iki takım da rakip kaleye gidemezken, gol perdesini açan Karagöllü’den Gürkan oldu. İlk golün ardından daha özgüvenli oynayan Karagöllü karşısında, aynı tempoya ayak uyduramayan Kocabayramlar, çok geçmeden ikinci golü kalesinde görse de, atılan uzun topta defansın arkasına iyi sarkan Özcan, takımı Kocabayramlar adına golü atarak takımının oyuna dönmesini sağladı. Defansta diri ve hatasız oynayan Karagöllü ilk yarı kalesini iyi kapatırken, hücumda ilk yarı bitmeden farkı ikiye çıkardı ve 3-1 skor üstünlüğüyle ilk yarıyı bitirdi. İlk yarı istediğini ortaya koyamayan beklentilerin altında futbol oynayan Kocabayramlar için, devre arası taraftarlarının desteğiyle yeniden umutların yeşerdiği dakikalardı.

İKİNCİ YARI BAMBAŞKA BİR TAKIM

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İkinci yarının başlamasıyla değişen sadece kaleler değildi. Kocabayramlar için olumsuz şeylerin değiştiği bu dakikalarda Özcan Özkul’un kendisinin ve takımının ikinci golünü atması adeta maçı yeniden başlattı. Tribünlerin de maça ortak olmasıyla maç atmosferi iyice ısınmıştı. Dengeli giden maçta dengeyi bozan ve ağları 4. kez sarsan Karagöllü takımı, Salih Çetin’le farkı tekrar ikiye çıkararak psikolojik üstünlüğü eline aldı. Kocabayramlar takımında bu dakikadan sonra daha ofansif oynamaya çalışan Furkan ve Ercüment ikilisi ile birlikte, defanstan Erkan da ileri çıkıp, riskler alınmasına rağmen, ataklar golle sonuçlanmadı. Karagöllü ise yakaladığı birçok fırsatı cömertçe harcadı. Kocabayramlar takımı kaptanı Ayhan Koca tecrübesiyle birçok atağı keserken, Karagöllü’de Furkan ve Gürkan kardeşler Kocabayramlar defansını oldukça yıprattı. Kocabayramlar’da kasvetli havayı dağıtan Çağrı’nın, kendi sahasından topu alıp, rakip sahaya çalımlarla girerek, uzaktan attığı muhteşem gol oldu.

9 GOL VARDI…

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Daha da çekişmeli hale gelen maçta, Karagöllü’de Kaptan Mücahit’in organize ettiği Karagöllü defansı hata yapmayıp, son dakikalarda da iyi oynayarak iki gol daha bulunca maçı 6-3 kazandı. Kocabayramlar kalecisi Berkalp, kalede güven verip, iyi kurtarışlara imza atsa da, rakibi Beytullah Zeyren’den daha az gol yemeyi başaramadı. Bir tarafın kazandığı bir tarafın ise kaybettiği maçta her şeyden önce tabii ki ve her zaman asıl kazanan dostluk oldu. İki takım da çok başarılı bir şekilde yeşil sahada mücadelelerini vererek, herkese bayramda güzel bir futbol akşamı hediye etti.

KOCABAYRAMLAR: 3-KARAGÖLLÜ : 6

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KOCABAYRAMLAR: Ayhan Koca(Kaptan), Özcan Özkul, Ercüment Uğur Yüncüoğlu, Furkan Ergün, Erkan Bayram, Berkalp Talha Baykara, Çağrı Başaran

KARAGÖLLÜ: Mücahit Baştan(Kaptan), Gürkan Zeyren, Furkan Zeyren, Beytullah Zeyren, Salih Çetin, Mert Karataş, Ensar Daş

GOLLER: Gürkan Zeyren(2), Salih Çetin(1), Mücahit Baştan(2), Özcan Özkul(2), Çağrı Başaran(1)

Bugün 11:34 TSİ - Spor

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