CHP'li adaylar bu okullarda oy kullanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve partinin 27. Dönem milletvekili adaylarının 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okulların ve sandıkların listesi şu şekildedir;
Av. M. Cengiz Sarıbay Bahçecik İlköğretim Okulu 1149 No’lu sandık
Av. Fatma Kaplan Hürriyet İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 2232 No’lu sandık
Haydar Akar Kartepe Derbent Ortaokulu 1059 No’lu sandık
Tahsin Tarhan Darıca Yunus Emre İlkokulu 1081 No’lu sandık
Prof. Dr. Muhip Kanko İzmit Yeni Mahalle Ortaokulu 1275 No’lu sandık
Av. Osman Anıl Acurman Başiskele Bahçecik İlkokulu 1078 No’lu sandık
Ebru Küçükaydın Gölcük Halıdere Ortaokulu 1172 No’lu sandık
Yeşim Akpınar Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi 1262 No’lu sandık
Av. Orkun Utkubaş Derince Nenehatun İlkokulu 1041 No’lu sandık
Dr. İsmail Demir Gebze Yahya Beyatlı İköğretim Okulu 1082 No’lu sandık
Ali Güneş Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu 1194 No’lu sandık
Tuğman Kayalı Körfez İlimtepe İlkokulu 1182 No’lu sandık
Sezer Nilgün Aydın Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1143 No’lu sandık
Av. Zeynep Çiğdem Canbaz Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1145 No’lu sandık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz