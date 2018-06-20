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CHP'li adaylar bu okullarda oy kullanacak

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve partinin 27. Dönem milletvekili adaylarının 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okulların ve sandıkların listesi açıklandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve partinin 27. Dönem milletvekili adaylarının 24 Haziran seçim gününde oy kullanacakları okulların ve sandıkların listesi şu şekildedir;

Av. M. Cengiz Sarıbay                    Bahçecik İlköğretim Okulu 1149 No’lu sandık

Av. Fatma Kaplan Hürriyet              İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu 2232 No’lu sandık

Haydar Akar                                    Kartepe Derbent Ortaokulu 1059 No’lu sandık

Tahsin Tarhan                                  Darıca Yunus Emre İlkokulu 1081 No’lu sandık

Prof. Dr. Muhip Kanko                     İzmit Yeni Mahalle Ortaokulu 1275 No’lu sandık

Av. Osman Anıl Acurman                Başiskele Bahçecik İlkokulu 1078 No’lu sandık

Ebru Küçükaydın                            Gölcük Halıdere Ortaokulu 1172 No’lu sandık

Yeşim Akpınar                                 Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi 1262 No’lu sandık

Av. Orkun Utkubaş                          Derince Nenehatun İlkokulu 1041 No’lu sandık

Dr. İsmail Demir                               Gebze Yahya Beyatlı İköğretim Okulu 1082 No’lu sandık

Ali Güneş                                         Darıca Kemal Ali Gül İlkokulu 1194 No’lu sandık

Tuğman Kayalı  Körfez                    İlimtepe İlkokulu 1182 No’lu sandık

Sezer Nilgün Aydın                          Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1143 No’lu sandık

Av. Zeynep Çiğdem Canbaz            Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1145 No’lu sandık

Bugün 11:37 TSİ - Siyaset

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