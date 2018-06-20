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Panasonic Eco Solutions Türkiye başkanlığına Kumazawa atandı

Elektrik anahtarı ve priz sektörünün lider kuruluşu Panasonic Eco Solutions Türkiye’de başkanlık görevine, uzun yıllardır Panasonic bünyesinde birçok birimde başarılı çalışmalara imza atan Tatsuya Kumazawa getirildi.

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Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden 2000 yılında mezun olan ve Uluslararası İlişkiler alanında sertifika programını tamamlayan Tatsuya Kumazawa, 2001 yılında Matsushita Electric Works Ltd. şirketinde (Panasonic Corporation) profesyonel iş hayatına adım attı. 17 yıl boyunca Panasonic’e bağlı farklı şirket ve birimlerde görev aldı. Nisan 2017’den bu yana Panasonic Eco Solutions Türkiye’nin Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Tatsuya Kumazawa, Mayıs ayından itibaren şirketin Başkanlık (Managing Director, COO) görevini üstlenmiş bulunuyor. Tatsuya Kumazawa, evli ve iki çocuk babası…

100. YIL GURURU 

Panasonic Eco Solutions Türkiye’de böyle önemli bir görevde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatsuya Kumazawa yaptığı açıklamada “Elektrik anahtar ve priz sektörünün güçlü şirketi Panasonic Eco Solutions Türkiye olarak; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve içinde yer aldığımız toplum için değer yaratmanın önemine inanıyoruz. Geliştirdiğimiz üstün teknoloji ve ürettiğimiz ürünlerle de sektörümüzde daima öncü olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Öte yandan bu yıl, Panasonic’in 100. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. "Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya" hedefimiz doğrultusunda, her geçen gün artan bir heyecan ve azimle Türkiye’de başarılı faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. “ şeklinde konuştu.

Bugün 11:48 TSİ - Ekonomi

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