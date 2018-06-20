Menekşe yine mi soluyor?

Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Ancak ilk oturumda çoğunluğun sağlanması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gözler, çoğunluğun aranmayacağı 30 Haziran’a çevrilecek. Yeni yönetimin oluşmasını sağlayacağı belirtilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise genel seçim sürecinden ötürü Gebzespor’a pek vakit ayırabilmiş değil. Kulüpteki işlerin yürümesi için Sportif Direktör Abbas Sır’a ‘transfer’ talimatı veren ve yapılan takviyelerden de bilgi sahibi olan Başkan Köşker, yeni yönetimi ise genel seçimlerden sonra belirleyecek.