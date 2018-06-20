Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Ancak ilk oturumda çoğunluğun sağlanması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gözler, çoğunluğun aranmayacağı 30 Haziran’a çevrilecek. Yeni yönetimin oluşmasını sağlayacağı belirtilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise genel seçim sürecinden ötürü Gebzespor’a pek vakit ayırabilmiş değil. Kulüpteki işlerin yürümesi için Sportif Direktör Abbas Sır’a ‘transfer’ talimatı veren ve yapılan takviyelerden de bilgi sahibi olan Başkan Köşker, yeni yönetimi ise genel seçimlerden sonra belirleyecek.
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Menekşe yine mi soluyor?
20 Mayıs’taki olağan kongresini yönetim kuruluna kimsenin talip çıkmaması nedeniyle gerçekleştiremeyen Gebzespor’da, mevcut yönetim bu kez olağanüstü genel kurul kararı almıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz