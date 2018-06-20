Tan, Martı’ya veda etti…

2.Küme’de ilk mücadelesine başlayan Mavi-Beyazlı ekibin elde ettiği başarının baş aktörleri arasında yer alan antrenör Nihat Tan, yönetim kurulu ile yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle anlaşma yenilemeyerek, Darıca Martıspor’a veda etti. Kulüpten kırgın ayrılmayan Tan, şahsına gösterilen ilgi ve alakadan ötürü yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.