2.Küme’de ilk mücadelesine başlayan Mavi-Beyazlı ekibin elde ettiği başarının baş aktörleri arasında yer alan antrenör Nihat Tan, yönetim kurulu ile yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle anlaşma yenilemeyerek, Darıca Martıspor’a veda etti. Kulüpten kırgın ayrılmayan Tan, şahsına gösterilen ilgi ve alakadan ötürü yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Bugün 11:49 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:50 TSİ )
Tan, Martı’ya veda etti…
2.Küme’de ilk mücadelesine başlayan Mavi-Beyazlı ekibin elde ettiği başarının baş aktörleri arasında yer alan antrenör Nihat Tan, yönetim kurulu ile yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle anlaşma yenilemeyerek, Darıca Martıspor’a veda etti.
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Bugün 11:49 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz