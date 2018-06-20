Kırmızı-beyazlı ekibin Altınordu'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Acıbadem Kocaeli Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Erdoğan Yeşilyurt, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Yeşilyurt'un sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
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Sivasspor'un yeni transferi İzmit’te kontrolden geçti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Erdoğan Yeşilyurt sağlık kontrolünden geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz