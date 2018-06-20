Sivasspor'un yeni transferi İzmit’te kontrolden geçti

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Kırmızı-beyazlı ekibin Altınordu'dan 2 yıllığına kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Acıbadem Kocaeli Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Erdoğan Yeşilyurt, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Yeşilyurt'un sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.