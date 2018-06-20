Rakiplerimizden haberler | Manisa BBSK Fatih Gül’ü renklerine bağladı

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Dış transfer çalışmalarını sürdüren 2.Lig takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay’ın orta saha oyuncusu Fatih Gül’ü renklerine bağladı. Yeni sezonda mücadele vereceği TFF 2. Lig’de iddialı bir kurmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Artun Akçakın, Umut Sönmez, Zafer Şensoy, Onur Kolay ve Onur Muhammet Parlar’ın ardından geçtiğimiz sezon Altay’da şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Gül’ü de renklerine bağladı.