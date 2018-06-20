Dış transfer çalışmalarını sürdüren 2.Lig takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay’ın orta saha oyuncusu Fatih Gül’ü renklerine bağladı. Yeni sezonda mücadele vereceği TFF 2. Lig’de iddialı bir kurmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Artun Akçakın, Umut Sönmez, Zafer Şensoy, Onur Kolay ve Onur Muhammet Parlar’ın ardından geçtiğimiz sezon Altay’da şampiyonluk sevinci yaşayan Fatih Gül’ü de renklerine bağladı.
Bugün 11:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Manisa BBSK Fatih Gül’ü renklerine bağladı
Dış transfer çalışmalarını sürdüren 2.Lig takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Altay’ın orta saha oyuncusu Fatih Gül’ü renklerine bağladı.
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Bugün 11:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz