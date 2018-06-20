Rakiplerimizden haberler | Gaziantepspor da batıyor

TFF 2.Lig’de Darıca’nın muhtemel rakipleri arasında yer alan, bir zamanlar Süper Lig’in efsane takımı olan, bu sezon yaşadığı ekonomik kriz ile birlikte TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor'da, kulüp personeline, çalışanlara ve futbolculara hiçbir şekilde ödeme yapılamazken, kırmızı-siyahlılarda birçok futbolcunun ise kulübe ihtarname çektiği açıklandı.