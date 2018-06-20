TFF 2.Lig’de Darıca’nın muhtemel rakipleri arasında yer alan, bir zamanlar Süper Lig’in efsane takımı olan, bu sezon yaşadığı ekonomik kriz ile birlikte TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor'da, kulüp personeline, çalışanlara ve futbolculara hiçbir şekilde ödeme yapılamazken, kırmızı-siyahlılarda birçok futbolcunun ise kulübe ihtarname çektiği açıklandı.
Bugün 11:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Gaziantepspor da batıyor
Bir zamanlar Süper Lig’in efsane takımı olan, bu sezon yaşadığı ekonomik kriz ile birlikte TFF 2. Lig'e düşen Gaziantepspor'da işler iyi gitmiyor.
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Bugün 11:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz