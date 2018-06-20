Payasspor Kulübü Başkanı Osman Oğuzhan Çolak, transfer çalışmalarını titizlik içerisinde sürdürdüklerini belirterek, "Prensipte anlaştığımız futbolcuları tek tek ilçemize davet ederek sözleşme imzalamaya devam ediyoruz" dedi. Payasspor Transfer Komitesi Başkanı Mustafa Akyol da yaptığı açıklamada, geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sancaktepe forması giyen 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Yener Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Rakiplerimizden haberler | Payasspor, Yener Demirci'yi transfer etti
TFF 3. Lig'de Kocaelispor, Gölcükspor, Gebzespor ve Körfezspor’un muhtemel rakiplerinden Payasspor, Yener Demirci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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Bugün 11:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz