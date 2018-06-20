Sancaklı ve Hürriyet'ten halay şov!

Pazartesi günü başlayan ve Cuma akşamı Doğu Kışla Gençlik Parkında finali yapılacak olan Kocaeli Rumeli Şenliği renkli sahnelere tanıklık ediyor. Bu yıl 18. yapılan Geleneksel Helva Şenliği’nde Kocaeli Rumeli Türkleri Derneği’ne konuk Olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Makedonya Debre bölgesinden gelen davullar eşliğinde halay çekti.

ŞENLİK KONSER İLE SON BULACAK

Değişik zaman birimi içinde derneği ziyaret eden milletvekilleri günün yorgunluğunu ve stresini, Rumeli Türkleri Derneği bahçesinde her akşam çalan Debre Davulları eşliğindeki hemşerileriyle birlikte halay çekerek attılar. Helva Şenliği 22 Haziran Cuma günü saat 14.30 da İzmit Fethiye Caddesi’nden İzmit Belediye binası önünde Helva kazanları açılarak, halka ücretsiz helva dağıtılması ve aynı akşam saat 20.00’da Doğu Kışla gençlik Parkında folklor gösterileri, protokol konuşmaları, Rumelili sanatçı Emirhan Çalışkan konseri ve ile son bulacak.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet seçim yoğunluğuna şenlikte halay çekerek kısa bir mola verdi.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da halay çeken bir diğer vekilimizdi...

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da halay çeken bir diğer vekilimizdi...