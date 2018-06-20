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Nevzat Doğan’dan 8 köye doğalgaz müjdesi

İzmit Belediyesi, İzmit ilçesine yakın olan köylerinin doğalgaz talebine kulak verdi. İZGAZ ile yapılan görüşmeler neticesinde İzmit’e bağlı 8 köye doğalgaz getirilmesine karar verildi. Diğer köylerle ilgili de çalışma başlatıldı.

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İzmit’e yakın olan köylerin doğalgaz talebi üzerine İzmit Belediyesi ile İZGAZ arasında yapılan görüşmeler neticeye ulaştı. Yapılan görüşmeler sonrası belediye gerekli izinlerin alınmasını, üst yapı tahribatlarının giderilmesin, dolgu malzemelerinin teminini ve iş makinesi teminini taahhüt etti. İZGAZ’da şebeke malzemelerinin temini, döşenmesi, kontrolünü, doğalgazın devreye alınmasını ve abonelik hizmetlerini en hızlı şekilde yapmayı taahhüt etti.

8 KÖYE DOĞAL GAZ

İzmit Belediyesi, Nevzat Doğan’ın girişimleriyle İZGAZ ile görüşüp İzmit’e yakın olan Akpınar Köyü, Kulfallı Köyü, Çubuklu Bala Köyü, Çubuklu Osmaniye Köyü, Çubuklu Orhaniye Köyü, Kabaoğlu Köyü, Sarışeyh Köyü ve Sepetçi Köyü’ne doğalgaz getirilmesine karar verildi. Bu yatırımın 2.5 milyon TL’sini İzmit Belediyesi kaşıyacak. Ayrıca Bayraktar Köyü, Yatsıbağ Köyü, Kozluca Köyü de İZGAZ’ın yatırım programına dahil ediliyor.  Emirhan Köyü, Eseler, Sapakpınar ve Sekbanlı köyleri ile ilgilide etüt çalışmaları başlatıldı.

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