24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi, Türkiye’de bir ilke imza atacak. Müzisyen bir grupla anlaşan Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, Saadet Partisi’nin 24 Haziran seçimleri için yaptığı seçim müziklerini, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında canlı bir şekilde çaldırıyor. Dün Yürüyüş Yolu’nda başlayan etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Bugün 13:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:49 TSİ )
Seçimlere sayılı günler kala Saadet Partisi'nden bir ilk!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, partinin seçim müziklerini Kocaeli’nin işlek cadde ve sokaklarında halk müzisyenlerine çaldırıyor.
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Bugün 13:31 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz