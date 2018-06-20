Seçimlere sayılı günler kala Saadet Partisi'nden bir ilk!

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, çalışmalarını hızlandıran Saadet Partisi, Türkiye’de bir ilke imza atacak. Müzisyen bir grupla anlaşan Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, Saadet Partisi’nin 24 Haziran seçimleri için yaptığı seçim müziklerini, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında canlı bir şekilde çaldırıyor. Dün Yürüyüş Yolu’nda başlayan etkinlikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.