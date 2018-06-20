Derince 60 Evler’de esnaf ve vatandaş tepkili

Bugün Derince 60 Evler’in semt pazarı. Derince Belediyesi’nin Merkez Cami’nin önündeki yolda asfalt çalışması yapması, esnafların ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Kaymakamlık yönünden pazara gitmek isteyenlerle, pazar yönünden Kaymakamlık yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, yol kesildiği için bu güzergahı kullanamıyor. Derince Belediyesi’ne tepki gösteren vatandaşlar, “Bugün 60 Evler’in semt pazarı. Çalışma yapmak için bula bula bugünü mü buldular” diyerek tepkilerini dile getirdiler. Vatandaşlar ve esnaflar bir an önce yol çalışmasının durdurulmasını ve seçimden sonra bu yolların yapılmasını istiyorlar… Bu arada saat 13.45’te bölgeden arayan bir vatandaş, Derince Belediyesi zabıta sorumlusu ile bir tavukçuya mal getiren şoför arasında tartışma yaşandığını, belirttiler. Şoför, arabasıyla tavukçunun önüne gitmek isterken, zabıta sorumlusu tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine sert tartışmalar yaşandığını söylediler. Mal getiren tavukçu, “Bugün buranın pazarı, başka gün mü bulamadınız. Ben bu tavukları elimle mi taşıyacağım” diyerek zabıtaya tepki gösterdi. Bölgedeki esnaflar ve vatandaşlar burnundan soluyor.