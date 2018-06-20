Adnan Köşker’in sevgisi göstermelik miydi?

20 Mayıs’taki olağan kongresini yönetim kuruluna kimsenin talip çıkmaması nedeniyle gerçekleştiremeyen Gebzespor’da, mevcut yönetim bu kez olağanüstü genel kurul kararı almıştı. Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu önümüzdeki cumartesi günü yapılacak. Ancak ilk oturumda çoğunluğun sağlanması mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla gözler, çoğunluğun aranmayacağı 30 Haziran’a çevrilecek.

AKP’Lİ KÖŞKER OY PEŞİNDE KOŞUYOR…

Yeni yönetimin oluşmasını sağlayacağı belirtilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’den ise ‘çıt’ çıkmıyor. Başkan Köşker, genel seçim sürecinden ötürü Gebzespor’u bir kenara atmış durumda bulunuyor. Oy peşinde koşan Köşker, Menekşe’yi dışlamış gözüküyor. Kulüpteki işlerin yürümesi için Sportif Direktör Abbas Sır’a ‘transfer’ talimatı verdiği ve yapılan takviyelerden de bilgi sahibi olduği iddia edilen Başkan Köşker’in kulüple ilgilenmemesi, endişe yaratıyor. Yeni yönetimin nasıl belirleneceği merak konusu.