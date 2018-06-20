Akşener’den “Kriminal Forma” yorumu

Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren mitingin ardından Hodri Meydan Taraftar Lideri Enver Güler, tüm parti genel başkanlarına olduğu gibi Akşener’e de Kocaelispor pankartı hediye etti. Akşener’in “Kocaelispor” ve “Forma” temalı konuşması uzun süre alkışlandı.

DURUŞUNUZU BOZMADINIZ

Enver Güler, “Meral Ablamız, İzmit’in ablasıdır. Biz de Kocaelispor için varız. Her zaman dediğimiz bir şey var. Kocaelispor siyasetin üstündedir” dedi. Ardından konuşan Akşener, “Kocaelispor’un hayatımda önemli bir yeri var. 1994’te futbolu buradan öğrenmiştim. Kocaelispor taraftarlarından hain çıkmaz. Bu pankartlara, bu formalara el sürmek için de kriminal bir incelemeye gerek yoktur. Siz bu konu ile ilgili duruşunuzu hiç bozmadınız. Bizler Kocaeli’yi öğreteceğiz, Kocaelispor’u öğreteceğiz, Kocaelispor taraftarını da herkese öğreteceğiz” diye konuştu. Mitinge gelenler, Akşener’i bu konuşmasından ötürü uzun süre alkışladı.