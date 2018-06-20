Alınan bilgiye göre, İbrahim Akdemir'in yönetimindeki meşrubat yüklü 34 KL 5327 plakalı tır, Anadolu Otoyolu Gebze kesimi Gaziler Viyadüğü mevkisinde, Mehmet Atasoy idaresindeki 34 BT 6225 plakalı karayollarına ait temizlik aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Akdemir, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, çarpışmanın etkisiyle tırdaki meşrubatların yola saçılması sonucu otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre aksadı. Araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.
Bugün 14:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Meşrubat yüklü TIR, temizlik aracına çarptı: 1 yaralı
Gebze'de, meşrubat yüklü TIR'ın temizlik aracına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz