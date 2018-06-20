Kocaelispor'da gözler onlarda!

Kocaelispor’da iç transferde henüz anlaşılmayan 7 futbolcu bulunuyor. Mert Yavuz, Burak Özbakır, Can Emre Yücel, Mehmet Avcı, Özgür Sürekçi, Yusuf Şenlik ve İshak Kurt ile ilgili resmi olarak bir açıklama gelmedi. Özgür ve İshak ile yolların ayrıldığı, Yusuf ile hiç görüşme yapılmadığı, Burak, Mert ve Mehmet ile de yapılan görüşmelerde maddi olarak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi.
MERAK KONUSU
Gözler özellikle Burak Özbakır, Mert Yavuz ve Mehmet Avcı’ya çevrildi. Bu üç futbolcu da dönem dönem Kocaelispor’a ciddi katkılar sağlamış, mücadeleleri ile de öne çıkmışlardı. Bursa’da düğün yapan başarılı sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır, orta sahadaki enerjisi ve isteği ile uzun yıllardır Kocaelispor’a ciddi katkı sunan Mert Yavuz ve özellikle bu sezon adeta patlama yapan, takımın en formda isimlerinden Mehmet Avcı ile ilgili son kararın ne olacağı merak konusu.
İSTENEN İLE TEKLİF EDİLEN ARASINDA FARK BÜYÜK…
Kocaelispor yönetiminin teklif ettiği rakamlar ile futbolcuların istediği rakamlar arasında büyük fark bulunması, transferi çıkmaza sokuyor. Bir taraftan transferi açma çalışmalarının devam ettiği Kocaelispor’da, transferin açılamaması durumunda nasıl bir kadro planlaması içinde bulunulacağı da ayrı bir soru işareti…
KOCAELİSPOR’DA İÇ TRANSFER RAPORU
Yeni sezon için anlaşılanlar:
Hamza Mutlu
Mesut Özdemir
Burak Süleyman
Murat Başak
Kadir Öge
Kemal Can Aydemir
Sözleşmesi devam edenler:
Sefa Narin (2019)
Ali Keten (2019)
Fatih Adıgüzel (2019)
Kerem Yıldırım (2019)
Sinan Pektemek (2019)
Volkan Mert Korkmaz (2019)
Ferhat Ertukuş (2020)
Gökdeniz Bayrakdar (2020)
Onur Kandöken (2020)
Onur Öztonga (2020)
Henüz anlaşılamayanlar:
Mert Yavuz
Burak Özbakır
Can Emre Yücel
Mehmet Avcı
Özgür Sürekçi
Yusuf Şenlik
İshak Kurt
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz