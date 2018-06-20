Kocaelispor'da gözler onlarda!

Kocaelispor’da iç transferde henüz anlaşılmayan 7 futbolcu bulunuyor. Mert Yavuz, Burak Özbakır, Can Emre Yücel, Mehmet Avcı, Özgür Sürekçi, Yusuf Şenlik ve İshak Kurt ile ilgili resmi olarak bir açıklama gelmedi. Özgür ve İshak ile yolların ayrıldığı, Yusuf ile hiç görüşme yapılmadığı, Burak, Mert ve Mehmet ile de yapılan görüşmelerde maddi olarak anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi.

MERAK KONUSU

Gözler özellikle Burak Özbakır, Mert Yavuz ve Mehmet Avcı’ya çevrildi. Bu üç futbolcu da dönem dönem Kocaelispor’a ciddi katkılar sağlamış, mücadeleleri ile de öne çıkmışlardı. Bursa’da düğün yapan başarılı sağ kanat oyuncusu Burak Özbakır, orta sahadaki enerjisi ve isteği ile uzun yıllardır Kocaelispor’a ciddi katkı sunan Mert Yavuz ve özellikle bu sezon adeta patlama yapan, takımın en formda isimlerinden Mehmet Avcı ile ilgili son kararın ne olacağı merak konusu.

İSTENEN İLE TEKLİF EDİLEN ARASINDA FARK BÜYÜK…

Kocaelispor yönetiminin teklif ettiği rakamlar ile futbolcuların istediği rakamlar arasında büyük fark bulunması, transferi çıkmaza sokuyor. Bir taraftan transferi açma çalışmalarının devam ettiği Kocaelispor’da, transferin açılamaması durumunda nasıl bir kadro planlaması içinde bulunulacağı da ayrı bir soru işareti…

KOCAELİSPOR’DA İÇ TRANSFER RAPORU

Yeni sezon için anlaşılanlar:

Hamza Mutlu

Mesut Özdemir

Burak Süleyman

Murat Başak

Kadir Öge

Kemal Can Aydemir

Sözleşmesi devam edenler:

Sefa Narin (2019)

Ali Keten (2019)

Fatih Adıgüzel (2019)

Kerem Yıldırım (2019)

Sinan Pektemek (2019)

Volkan Mert Korkmaz (2019)

Ferhat Ertukuş (2020)

Gökdeniz Bayrakdar (2020)

Onur Kandöken (2020)

Onur Öztonga (2020)

Henüz anlaşılamayanlar:

Mert Yavuz

Burak Özbakır

Can Emre Yücel

Mehmet Avcı

Özgür Sürekçi

Yusuf Şenlik

İshak Kurt