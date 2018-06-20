Çöp Fabrikası alanında ağaçlara kimlik takıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Umuttepe’de bulunan Ayvazca mevkiine yapmayı planladığı Katı Atık Çöp Yakma Tesisi’nin yapımına karşı çıkan ve doğa tahribatına yol açacağını belirten Kocaeli Akademik Odalar Birliği, dün düzenlediği etkinlik ile Ayvazca mevkiinde inceleme çalışması yaptı. Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’unda katıldığı inceleme çalışmasına CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP milletvekili adayı Muhip Kanko, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Biz İzmitiz Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, Tarım Orman İş Sendikası üyeleri ve partililerde katıldı. Hazırlanan rapor, bakanlığın projeyi onaylamasının ardından açılacak davada dayanak olarak mahkemeye sunulacak. Ayrıca inceleme sonrasında ağaçlara kimlik takılarak kuşlar için de kuş yuvaları yapıldı.

BÜYÜKŞEHİRİ SON KEZ UYARIYORUZ

İnceleme öncesinde açıklamada bulunan Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Doğal yaşam alanlarımıza saldırılar çok boyutlu olarak sürüyor. Bugün burada anayasal görevi, o bölgede yaşayan insanların başta temiz çevre, içilebilir su ve yerel yönetimlerin yapması gereken hizmetleri eksiksiz yapmak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin akciğeri görevini yürüten ormanları yok edecek bir tesisi kuracak olması asla kabul edilemez. Buradan başta Kocaeli Büyükşehir Başkanı ve Orman Genel Müdürlüğünü son kez uyarmak istiyoruz. Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmesi ve TC Anayasasının 56’ıncı maddesi gereği ‘Herkesin sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahip olduğu’ kesin hükümle belirtilmiştir” dedi.

ÇÖP YAKMA FABRİKASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Konuşmasına devam eden Durmuş, “Kocaeli’nde yıllardır çevrenin ve doğanın katledilmesine, kamu kaynaklarının sermayenin, lehine ranta dönüştürülmesine karşı mücadele eden ve burada ‘Çöp yakma fabrikasına izin vermeyeceğiz’ diyen Kocaeli Akademik Odalar Birliği’ne, CHP Kocaeli İl Başkanlığına, Çevre Sağlık Komisyonu Başkanlığı’na yürütmüş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz Sendikal Mücadele ekolojik mücadele ile birlikte yürütülür kararı gereği ülkemizin her köşesinde doğamıza yönetilen bu saldırılara karşı mücadeleyi yılmadan sürdüreceğiz” dedi.