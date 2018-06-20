Luca Zinco dosyası tamam!

Club GIF Sundsval ile olan ihtilafın, 16.11.2010 tarihli Tek Hakim Kararı Yargılama masrafı 8.000 İsviçre Frangı, 31.05.2018 tarihinde ödenerek, dosyanın 06.06.2018 tarihinde kapatılma işlemine geçildi. Öte yandan Fransergio Bastos’un yapılandırılan aylık 4.000 dolar ödemelerine ise düzenli olarak devam ediliyor.