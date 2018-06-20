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Luca Zinco dosyası tamam!

Kocaelispor Kulübü’nün FIFA’da bulunan yabancı futbolcu ve kulüp dosyaları arasında yer ala Luka Zinco’ya, Ağustos 2014 – Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 48.927 EUR düzenli ödeme yapılarak, dosya 15.06.2018 tarihinde tamamen kapandı.

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Club GIF Sundsval ile olan ihtilafın, 16.11.2010 tarihli Tek Hakim Kararı Yargılama masrafı 8.000 İsviçre Frangı, 31.05.2018 tarihinde ödenerek, dosyanın 06.06.2018 tarihinde kapatılma işlemine geçildi. Öte yandan Fransergio Bastos’un yapılandırılan aylık 4.000 dolar ödemelerine ise düzenli olarak devam ediliyor.

Bugün 14:21 TSİ - Spor

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