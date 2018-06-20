Daha önce programı verilmiş olan 21.06.2018 Perşembe günü (bugün) Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.20’de oynanması gereken İzmit Yahya Kaptan Spor - Yeni Kandıra Spor U-11 Futbol müsabakası, 23.06.2018 Cumartesi günü K.B.Ş.Bld.Suni Çim Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Yeni Kandıra Spor - İzmit Yıldız Spor U-11 Futbol müsabakası ve 25.06.2018 Pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Yavuz Spor - Yeni Kandıra Spor U-11 Futbol müsabakası Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi.
Bugün 14:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:23 TSİ )
Yeni Kandıra U13 takımı ihraç oldu
Yeni Kandıra Spor'un U-11 Futbol Ligi’nden ihraç olması sebebiyle program alt üst oldu.
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Bugün 14:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz