Yeni Kandıra U13 takımı ihraç oldu

Daha önce programı verilmiş olan 21.06.2018 Perşembe günü (bugün) Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda saat 17.20’de oynanması gereken İzmit Yahya Kaptan Spor - Yeni Kandıra Spor U-11 Futbol müsabakası, 23.06.2018 Cumartesi günü K.B.Ş.Bld.Suni Çim Stadı’nda saat 14.00’te oynanması gereken Yeni Kandıra Spor - İzmit Yıldız Spor U-11 Futbol müsabakası ve 25.06.2018 Pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda saat 15.00’te oynanması gereken Yavuz Spor - Yeni Kandıra Spor U-11 Futbol müsabakası Futbol İl Temsilciliği tarafından iptal edildi.