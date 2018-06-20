298 kişiye seçim eğitimi verildi

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim günü sandık başında görevli sandık başkanı ve seçim memurlarına dün seçmen eğitimi verdi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitim, 1’nci ilçe seçim kurulu hakimi Filiz Özer tarafından verildi. Özer, seçim konusunda toplam 298 kişiyi bilgilendirdi.

752 SANDIK GÖREVLİSİ EĞİTİLECEK

Eğitimlerde nasıl oy kullanacağı, sandıkların nasıl açılacağı, oy sayım işleminin nasıl olacağı şeklinde bilgilendirme yapıldı. Eğitimde İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Yıldırım’da hazır bulundu. Öte yandan yarın da İzmit 2. İlçe seçim kurulu başkanları ve memurları eğitim alacak. 2. Seçim Kurulu Hakimi Elif Aydoğdu, 454 kişiye eğitim verecek. 23 Haziran Cumartesi günü ise eğitim alan görevliler, görev yapacakları okullara giderek saat 11:00 ile 17:00 arasında seçim salonlarında düzenleme yapacaklar. 2 gün boyunca süren eğitimlerde toplam 752 sandık görevlisi eğitilmiş olacak.