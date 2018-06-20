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Görme engellilere özel seçmen kağıdı

24 Haziran Pazar günü sandık başına geçecek olan görme engelli vatandaşlar hazırlanan şablon yardımıyla tek başına oy kullanabilecek.

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Türkiye, 24 Haziran Pazar günü Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini kullanacak. Her seçimde büyük sıkıntı yaşayan görme engelli vatandaşlar da oylarını kullanacak. Dün görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) Başkanı Dursun Karaman, dernek binasında yaptığı açıklamayla görme engelli vatandaşların nasıl oy kullanacağını şablonlar ile anlatarak bilgi verdi.

KABARTMALI ŞABLON HAZIRLANDI

Görme engelli vatandaşlara özel seçmen kağıtlarıyla aynı sıralamada bir şablon üzerinde kabartmalı harflerin yer aldığı seçmen kağıdı hazırlandı. Böylece engelli seçmen elleriyle şablonda yazılı olan Cumhurbaşkanı adayının ve partilerin isimlerini anlayabiliyor. Şablonun hemen içine sandıkta verilen oy pusulalarını yerleştiriyor. Şablon üzerinden işaretleme yaparak, oyunu kullanıyor. Daha önce 16 Nisan tarihinde yapılan referandumda yine aynı yöntemde oy kullandılar. Öte yandan Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin görme oy kullanacak.

PARTİLERE KIRGINIZ

Konu ile ilgili açıklama yapan GÖRSEM Başkanı Dursun Karaman, “Her seçimde görme engelli kardeşlerimiz oy kullanırken zorlanıyordu. Kabine yanımızda biri olmak üzere iki kişi birlikte giriyorduk. Birinden yardım alıyorduk. Bu konuyla ilgili sıkıntımızı beyan ettik Sakatlar Konfederasyonu ve Yüksel Seçim Kurulu bizi dikkate aldı. Bize özel seçim şablonu yaptılar. Bize hazırlanan şablon ile sandığa oy kullanmaya gideceğiz. Ayrıca kırgın olduğumuz bir nokta var. Hiçbir milletvekili adayı bize gelerek seçim propagandası yapmadı. Ama biz yine de vatandaşlık görevimizi yerine getirip oy kullanacağız” dedi.

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Muhabir Selin Becer

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