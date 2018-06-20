MOBESKO, araba hediye ediyor!

Türkiye’nin en seçkin markalarının bir arada bulunduğu, evinizin tüm mobilya, beyaz eşya, mutfak, halı, mefruşat, ev tekstili, aydınlatma aksesuarları, ofis mobilyaları ve banyo aksesuarı gibi geniş ürün portföyüne sahip olan MOBESKO, yeni bir projeye imza atıyor. MOBESKO, ‘Dünyanın keyfini sürmek isteyenlere’ sloganıyla hazırlanan yaza merhaba projesinde müşterisine araba kazanma şansı sunuyor.

SÜRPRİZ HEDİYELER SİZLERİ BEKLİYOR

Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden ziyaretçi ağırlayan ve yurt dışı ihracatında da önemli bir yer kazanan MOBESKO, her 3.000,00 TL alışveriş yapan müşterilerine 1 çekiliş hakkı kazandırıyor. MOBESKO’nun başlattığı büyük kampanyada; 1 kişiye 2018 Honda CIVIC 4D, 5 kişiye APLE IPHONE X, 5 kişiye LG 139 Ekran Smart 4K Ultra HD Led TV, 5 kişiye playstation verilecek.

ÇEKİLİŞ SONUCU 22 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK

3 ay sürecek olan kampanyaya katılmaya hak kazanan kişiler arasından talihliler, halka açık olarak 25.09.2018 tarihinde saat 14.00’de Mobesko Mobilyacılar Sitesi Köseköy Mah. Ankara Cad. No.267 Kartepe Kocaeli adresinde noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecek. Kampanyaya katılım hakkı kazanmak için yapacağınız tek şey MOBESKO’dan en az 3.000,00 TL’lik alışveriş yapmanız…