Karamürsel’de kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde verilen kursların yılsonu sergileri Karamürsel Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenle açıldı. Programa Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, CHP İlçe Başkanı Ali Kara, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Eraslan, daire amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve kurs eğitmenleri katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yazıcı, “Bu öğretim yılında, şu ana kadar merkez ve mahallelerimizde toplam 250 kurs açılmıştır. Açılan bu kurslara 6 bin 520 kadın, 2 bin 269 erkek, olmak üzere toplam 8 bin 789 kursiyer katılmıştır. 18 Haziran itibarı ile de öğrencilere yönelik yaz kurslarımız başlamıştır. Kurslarımızın açılmasında maddi ve manevi destekleri olan Kaymakamımız Ahmet Narinoğlu ve Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım’a, kurs öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.

SERGİYİ GEZDİLER

Ardından söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve İlçe Kaymakamı Ahmet Narinoğlu konuşmalarında, halk eğitim kurslarına katılan kursiyerleri ve kurs eğitmenlerini yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı tebrik ettiler. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek sergi gezildi.