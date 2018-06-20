Özdilek’te Elif’in Düşleri Müzikali

Çocukları hem eğlendirip hem de onlara büyük bir müzikal keyfi yaşatan etkinlik, çocuklar yanı sıra yetişkinler tarafından da ilgiyle izlendi. Müzikal Elif, Dede, Selim ve sürpriz karakterler ile minik izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca Kocaelili çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi.