Çocukları hem eğlendirip hem de onlara büyük bir müzikal keyfi yaşatan etkinlik, çocuklar yanı sıra yetişkinler tarafından da ilgiyle izlendi. Müzikal Elif, Dede, Selim ve sürpriz karakterler ile minik izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca Kocaelili çocuklar ve aileler doyasıya eğlendi.
Bugün 15:01 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
Özdilek’te Elif’in Düşleri Müzikali
Ramazan Bayramı dolayısıyla Özdilek AVM’de gerçekleştirilen ‘Elif’in Düşleri Müzikali’ çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
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Bugün 15:01 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz