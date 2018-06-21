Helva Şenliği coşkulu geçecek

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Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale gelen Helva Şenliği’nin 18’incisi kapsamında Makedonya Debre bölgesinden gelen davulcular mahalle mahalle dolaşılarak davetiye dağıtıyor. 18-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Helva Şenliği kapsamında bu akşam dernek binası bahçesinde Grup Balkanski konser verecek.

EMİRHAN ÇALIŞKAN KONSERİ

Yarın ise 14.30’da İzmit Fethiye Caddesinden İzmit Belediye binası önüne kortej halinde yürünecek ve Belediye binası önünde helva kazanları açılarak halka ücretsiz helva dağıtılacak. Aynı akşam saat 20.00’da Doğu Kışla Gençlik Parkında folklor gösterileri, protokol konuşmaları, Rumelili sanatçı Emirhan Çalışkan konseri ve helva dağıtımı yapılacak.