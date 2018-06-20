Fadime Uslu'yu dava arkadaşları unutmadı

CHP Körfez İlçe Örgütü’nün sevilen isimlerinden Fadime Uslu'yu, dava arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Fadime Uslu için özel bir mekanda doğum günü partisi düzenlendi. Fadime Uslu, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken yanında bulunanlar ‘İyi ki doğdun Fadime' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Fadime Uslu, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.