CHP Körfez İlçe Örgütü’nün sevilen isimlerinden Fadime Uslu'yu, dava arkadaşları doğum gününde yalnız bırakmadı. Fadime Uslu için özel bir mekanda doğum günü partisi düzenlendi. Fadime Uslu, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndürürken yanında bulunanlar ‘İyi ki doğdun Fadime' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olduğunu dile getiren Fadime Uslu, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Bugün 15:11 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:12 TSİ )
Fadime Uslu'yu dava arkadaşları unutmadı
CHP Körfez İlçe Örgütü’nün sevilen isimlerinden Fadime Uslu'ya dava arkadaşları doğum gününde sürpriz kutlama hazırladı.
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Bugün 15:11 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz