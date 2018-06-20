Gölcük Belediye Meclis Üyesi Davut Uzun’un yeğeni Hacer, Mehmet Cinemre’nin yeğeni Hakan Cinemre ile dünya evine girdi. Gölcük’ün Türk futboluna kazandırdığı önemli değerler arasında yer alan ve Göztepe forması giyen Hakan ile Hacer’in düğününe Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP İlçe Başkanı İdris Alp, Fenerbahçeli Alper Potuk, Ahmet Çalık, Taha Can Velioğlu, Uygar Mert gibi önemli futbolcular da katıldı.
Bugün 15:11 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 15:13 TSİ )
Hakan ve Hacer çok mutlu
Gölcük’ün Türk futboluna kazandırdığı önemli değerler arasında yer alan ve Göztepe forması giyen Hakan Cinemre, Hacer ile hayatını birleştirdi.
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Bugün 15:11 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz