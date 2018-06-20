Hürriyet: Değişim her zaman iyidir

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam Kandıra’nın Akçaova Köyü’nde köylülerle bir araya geldi. Milletvekili Hürriyet’e köy ziyareti sırasında CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, belediye meclis üyesi Recep Şenol ve Erdal Açıkgöz ile partililer eşlik etti.

“ADALET YOK OLDU”

İlk olarak esnafa konuk olan milletvekili Hürriyet, köy kahvesinde yaptığı konuşmada adalet kavramının içinin boşaltıldığına ve baraj projesiyle köylerini boşaltmak zorunda kalacak Akçaova sakinlerinin şahit olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Hürriyet, “Kimsenin adalete güveni kalmadı. Yıllardır baraj sorununuz var ve köylerinize çivi çakamaz hale geldiniz. Gidip haklarınızı mahkemelerde arayamıyorsunuz. Nerede kaldı hak, hukuk, adalet ve vicdan” dedi.

“3 LİRAYA MAZOT”

Silinen vergi borçları ile birilerinin zengin edildiğini kaydeden Hürriyet, “Tarlasını ekemeyen çiftçinin durumu ne olacak? Verildiği söylenen teşvikler de birilerine gidiyor. Çiftçi ürettiğini satamıyor, satmaya kalksa para etmiyor. Çünkü her şeyi dışarıdan alıyoruz. İthal ederken ucuz yiyeceğiz diye yalan söylediler. İsrail’den milyarca dolara tohum ithal ediyoruz. Bizim çiftçimiz ve tohumumuz yok mu? Mazot çiftçi için 3 lira olabilir. Köy hayatını zenginleştirmek, üretimi teşvik etmek gerekiyor” dedi.

“DEĞİŞİM HER ZAMAN İYİDİR”

Türkiye’nin ciddi kaynaklara sahip olduğunu kaydeden Hürriyet, “Sadece bu kaynağı hakça bölüşmek ve birlikte üretmek gerekiyor. Birilerinin kaynağını keseceğiz, vatandaşa aktaracağız. 16 yıldır bizleri bu noktaya getirenlere oy vermeyin. Değiştirmek lazım ve değişim her zaman iyidir. Hem Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den hem de CHP olarak ilkelerimizden eminiz ve bu sorunları çözebiliriz. Biz muhalefetteyken emekliye ikramiye verdirdiysek, asgari ücreti artırdıysak iktidardayken daha fazlasını yapabiliriz” açıklamasında bulundu.