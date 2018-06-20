Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:13 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:19 TSİ )

Hürriyet: Değişim her zaman iyidir

Kandıra Akçaova Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Muhalefetteyken emekliye ikramiye verdirip, asgari ücreti artırdıysak iktidarda olsak daha fazlasını yaparız. Değişim her zaman iyidir” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, önceki akşam Kandıra’nın Akçaova Köyü’nde köylülerle bir araya geldi. Milletvekili Hürriyet’e köy ziyareti sırasında CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Eyisabuncular, belediye meclis üyesi Recep Şenol ve Erdal Açıkgöz ile partililer eşlik etti.

“ADALET YOK OLDU”

İlk olarak esnafa konuk olan milletvekili Hürriyet, köy kahvesinde yaptığı konuşmada adalet kavramının içinin boşaltıldığına ve baraj projesiyle köylerini boşaltmak zorunda kalacak Akçaova sakinlerinin şahit olduğuna dikkat çekti. Milletvekili Hürriyet, “Kimsenin adalete güveni kalmadı. Yıllardır baraj sorununuz var ve köylerinize çivi çakamaz hale geldiniz. Gidip haklarınızı mahkemelerde arayamıyorsunuz. Nerede kaldı hak, hukuk, adalet ve vicdan” dedi.

“3 LİRAYA MAZOT”

Silinen vergi borçları ile birilerinin zengin edildiğini kaydeden Hürriyet, “Tarlasını ekemeyen çiftçinin durumu ne olacak? Verildiği söylenen teşvikler de birilerine gidiyor. Çiftçi ürettiğini satamıyor, satmaya kalksa para etmiyor. Çünkü her şeyi dışarıdan alıyoruz. İthal ederken ucuz yiyeceğiz diye yalan söylediler. İsrail’den milyarca dolara tohum ithal ediyoruz. Bizim çiftçimiz ve tohumumuz yok mu? Mazot çiftçi için 3 lira olabilir. Köy hayatını zenginleştirmek, üretimi teşvik etmek gerekiyor” dedi.

“DEĞİŞİM HER ZAMAN İYİDİR”

Türkiye’nin ciddi kaynaklara sahip olduğunu kaydeden Hürriyet, “Sadece bu kaynağı hakça bölüşmek ve birlikte üretmek gerekiyor. Birilerinin kaynağını keseceğiz, vatandaşa aktaracağız. 16 yıldır bizleri bu noktaya getirenlere oy vermeyin. Değiştirmek lazım ve değişim her zaman iyidir. Hem Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den hem de CHP olarak ilkelerimizden eminiz ve bu sorunları çözebiliriz. Biz muhalefetteyken emekliye ikramiye verdirdiysek, asgari ücreti artırdıysak iktidardayken daha fazlasını yapabiliriz” açıklamasında bulundu.

Bugün 15:13 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Meral Abla Kocaeli’den mutlu ayrıldı mask
Meral Abla Kocaeli’den mutlu ayrıldı
CHP'liler İYİ Parti'nin mitinginde mask
CHP'liler İYİ Parti'nin mitinginde
Miting gelin gibi süslendi! mask
Miting gelin gibi süslendi!
Fikri Işık: Bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır mask
Fikri Işık: Bu çağda devlet fabrika yapmaz, yaptırır
Şakacı’dan destek! mask
Şakacı’dan destek!
‘Sevgi Yürüyüşleri’ Karamürsel’de başladı mask
‘Sevgi Yürüyüşleri’ Karamürsel’de başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Elon Musk, İzmit'e geliyor! mask
Elon Musk, İzmit'e geliyor!
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi mask
İzmitli sevilen doktor kazada yaşamını yitirdi
Efe Tur'un sahibi vefat etti mask
Efe Tur'un sahibi vefat etti
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!" mask
Çayırova'da arsa satışları ortalığı karıştı! "Bu arsaları satın almayın!"
İYİ Parti mitinginde bir ilk! mask
İYİ Parti mitinginde bir ilk!
Bayram eğlencesinde CİNAYET! mask
Bayram eğlencesinde CİNAYET!

GALERİ

Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı mask
Kocaeli’nin ilk millet kıraathanesi tanıtıldı
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde! mask
Kocaeli'nin kızı Meral Akşener, memleketinde!
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı! mask
İzmit Sanayi Sitesi de sağanaktan nasibi aldı!
CHP'den yeni nesil reklam filmi mask
CHP'den yeni nesil reklam filmi
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş… mask
Nicomedia Trekking’ten, hem doğa, hem tarih kokan bir yürüyüş…
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı! mask
İYİ parti pankartına AKP bayrağıyla saldırdı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL