İYİ Parti’den coşkulu açılış

Parti yönetimi son olarak Diliskelesi Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını düzenlenen törenle yaptı. Yüzlerce Dilovasılı vatandaşın ilgi gösterdiği törende konuşan ilçe başkanı Emin Yılmaz, bütün katılımcılara teşekkür etti.

“DİLOVASI’NI ÜVEY EVLAT GÖRÜYORLAR”

Daha sonra konuşan milletvekili adayı Lütfü Türkkan da iktidarın Dilovası bölgesini üvey evlat gibi gördüğünü söyledi ve, “İktidara dur zamanı gelmiştir” dedi. Yapılan konuşmaların ardından mahalle irtibat bürosunun açılışı yapıldı.