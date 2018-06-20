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‘Sevgi Yürüyüşleri’ Karamürsel’de başladı

24 Haziran seçimleri öncesindeki çalışmalarını sıklaştıran Saadet Partisi, ilçelerde tertipleyeceğini duyurduğu ‘Sevgi Yürüyüşleri’nin ilkini Karamürsel’de düzenledi.

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Seçimlere yoğun bir tempo ile hazırlanan Saadet Partisi, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ‘Sevgi Yürüyüşleri’ etkinliğine başladı. SP’li milletvekili adayları ve parti yöneticileri ilk yürüyüşü ise geçtiğimiz günlerde Karamürsel sahilinde gerçekleştirdi. Saadet Partisi yöneticilerinin yanı sıra Karamürselli vatandaşların da büyük ilgi gösterdikleri yürüyüş sırasında renkli görüntüler de yaşandı.

DESTEK İSTEDİLER

Partinin milletvekili adayları yol üzerinde karşılaştıkları Karamürsellilere çiçek takdim ederek parti programı hakkında bilgiler verdi ve 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili destek talebinde bulundu. Yürüyüşe il başkanı Nurettin Çelik, SP Genel Başkan Yardımcısı ve 1. sıra milletvekili adayı Sinan Ejderoğlu ile diğer adaylar katılım gösterdi.

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