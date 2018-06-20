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Akar: Millet İttifakı 300 vekili geçer

Kandıra ve Kartepe’deki seçim gezileri sırasında vatandaşlarla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, “Millet İttifakı partileri olarak 24 Haziran’dan sonra Meclis’te 300’den fazla vekille temsil edileceğiz” dedi.

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CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, seçim çalışmaları kapsamında Kandıra ve Kartepe ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla buluşması sırasında AKP hükümetine yönelik eleştirilerde bulunan milletvekili Akar, Erdoğan’ın CHP’nin vaatlerini alelacele hayata geçirmeye çalıştığını, her bayram emeklilere ödenecek ikramiyenin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

“İKRAMİYE VERMEYİ BECEREMEDİLER”

Bu projenin kendilerine ait olduğunu söyleyen Haydar Akar, “Ancak bunu da beceremediler.  Bin lira ödeneceğini söyleyip, bazılarına 750 lira bazılarına da 500 lira ve daha az ikramiye verilmiş. Bizim Meclis’te gündeme getirdiğimiz bu konuyu 8 ay önce neden reddettiler de bugün akıllarına uygulamaya başladılar. Çünkü seçimi kaybedeceklerini anladılar” dedi.

“ACURMAN DA GİDECEK”

Kartepe’deki gezisi sırasında ise Akar’a milletvekili adaylarından Av. Anıl Acurman eşlik etti. Seçim kampanyalarının başarılı olduğunu dile getiren milletvekili Haydar Akar, “Anıl beyi de Meclis’e taşıyacağız. Millet İttifakı olarak 300 milletvekili ile Meclis’te temsil edileceğiz” diye konuştu.

Bugün 15:27 TSİ - Siyaset

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