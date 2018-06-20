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AKP’li Yılmaz: Oyunu millet bozacak

Kartepe seçim ziyaretleri yapan ve STK’lar ile mahalle gezileri yapan AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Milletimiz, 24 Haziran’da ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacak ve terör örgütlerine gereken dersi verecektir” dedi.

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AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, önceki gün Kartepe’de bir dizi ziyarette bulundu. AKP İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkanı Hüseyin Üzülmez ve partililerin eşlik ettiği ziyarette milletvekili Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi kalıcı konutları, Yonca Sitesi ve Yıldız Sitesi sakinleri, Kocaeli Livaneliler Derneği ve Kartepe Erzurum Aşkale Demirkıran Köyü Derneği’ne konuk oldu.

“OYUNLARI BOZUN”

Yapılan ziyaretler sırasında konuşan milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Milletimiz eski karanlık günlerine dönmek istemiyor. Toplum artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü bir Meclis ve güçlü bir hükümetle geleceğe güvenle yürüme kararlılığında. Halkımızı FETÖ ve YPG/PKK gibi terör örgütlerinin maşalarına gereken dersi vermeye ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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