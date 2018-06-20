Karabacak seçim turunda

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, hafta sonunda yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde ilçedeki programlarına devam ediyor. Karabacak son olarak ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi’ni dolaştı. Eşi Teslime Karabacak ve kalabalık bir partili grubun da eşlik ettiği Karabacak, vatandaşların AKP’ye ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“SEÇİM İLK TURDA BİTER”

Yaptığı ziyaretler sırasında seçimin ilk turda biteceği inancını Darıcalılarla paylaşan belediye başkanı Şükrü Karabacak, “Ülkemizin değişik yerlerinde yapılan anket sonuçları seçimin ilk turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin zaferiyle sonuçlanacağını gösteriyor. Seçim günü yaklaştıkça partimizin oylarında artışların yaşandığına şahit oluyoruz” dedi.

“TÜRKİYE GÜÇLENECEK”

Milletin gerçekleri her geçen gün daha iyi gördüğünü kaydeden Karabacak, şöyle konuştu: “Bizler de Darıca’da Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye, güçlü yarınlarımız için desteğimizi vereceğiz. 25 Haziran sabahı ülkemizin ve ümmetin umudu Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında çok daha güçlü bir Türkiye olacak.”