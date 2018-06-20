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Çakır: Yeni sistemle çözümler hızlı olacak

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, hafta sonunda yapılacak olan seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında milletin bir kez daha AKP’ye yetki vereceğini dile getirdi.

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AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, hafta sonunda yapılacak olan seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında milletin bir kez daha AKP’ye yetki vereceğini dile getirdi. Referandumda kabul edilen anayasa değişikliği ile belirlenen sistemin ülkenin önünü açacağını belirten Çakır, “Bu yeni sistem ülkemize istikrar, yönetimde hızlı karar alma gibi birçok olumlu özellik getirecek. Milletimizin de bu doğrultuda en doğru kararı vererek AK Parti’yi yeniden iktidar yapacağına inanıyorum” dedi.

Bugün 15:31 TSİ - Siyaset

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