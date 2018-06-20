AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, hafta sonunda yapılacak olan seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında milletin bir kez daha AKP’ye yetki vereceğini dile getirdi. Referandumda kabul edilen anayasa değişikliği ile belirlenen sistemin ülkenin önünü açacağını belirten Çakır, “Bu yeni sistem ülkemize istikrar, yönetimde hızlı karar alma gibi birçok olumlu özellik getirecek. Milletimizin de bu doğrultuda en doğru kararı vererek AK Parti’yi yeniden iktidar yapacağına inanıyorum” dedi.
Bugün 15:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:32 TSİ )
Çakır: Yeni sistemle çözümler hızlı olacak
AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, hafta sonunda yapılacak olan seçimlerle ilgili yaptığı açıklamasında milletin bir kez daha AKP’ye yetki vereceğini dile getirdi.
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Bugün 15:31 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz