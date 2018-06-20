Ziyaret esnasında saz çaldı ve türkü söyledi. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran SP’li aday Recep Sarıdoğan, dernek ziyareti esnasında eline saz alarak türküler söyledi. Bir süre aşıklarla sohbet eden ve Saadet Partisi iktidarının ülke sorunlarının giderilmesi için gerekli olduğunu söyleyen Sarıdoğan’a ilgi büyüktü.
Bugün 15:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:33 TSİ )
Sarıdoğan, hem çaldı hem söyledi
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Recep Sarıdoğan, Kocaeli Ardahan-Posof Aşık Zülali Derneği’ni ziyaret etti.
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Bugün 15:32 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz