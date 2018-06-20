Sarıdoğan, hem çaldı hem söyledi

Ziyaret esnasında saz çaldı ve türkü söyledi. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran SP’li aday Recep Sarıdoğan, dernek ziyareti esnasında eline saz alarak türküler söyledi. Bir süre aşıklarla sohbet eden ve Saadet Partisi iktidarının ülke sorunlarının giderilmesi için gerekli olduğunu söyleyen Sarıdoğan’a ilgi büyüktü.