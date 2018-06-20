Ali Türkşen'den TEMAD’a ziyaret

Buluşma sırasında dernek yönetimine seslenen aday Türkşen, “Milletin ulaşabileceği tek cumhurbaşkanı Meral Akşener’dir. Vatandaşlar ‘Evimizde 10 oy olsa, hepsi sizindir’ diyor. Genel başkanımız Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi. TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü de ziyaret nedeniyle İYİ Partili Türkşen’e teşekkür etti.