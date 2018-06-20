Buluşma sırasında dernek yönetimine seslenen aday Türkşen, “Milletin ulaşabileceği tek cumhurbaşkanı Meral Akşener’dir. Vatandaşlar ‘Evimizde 10 oy olsa, hepsi sizindir’ diyor. Genel başkanımız Akşener’i Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi. TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü de ziyaret nedeniyle İYİ Partili Türkşen’e teşekkür etti.
Bugün 15:32 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:34 TSİ )
Ali Türkşen'den TEMAD’a ziyaret
İYİ Parti Milletvekili adayı Ali Türkşen, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Gölcük Şubesi’ni ziyaret etti.
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Bugün 15:32 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz