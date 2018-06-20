Şakacı’dan destek!

Kandıra Döngelli Küçükhasanlı Mahallesi’nde ikamet eden Turan Deniz’in oturduğu evde önceki akşam 23.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evlerinde büyük hasar meydana gelen aileyi MHP’nin milletvekili adayı Alperen Şakacı da yalnız bırakmadı. Turan Deniz’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Şakacı, kendisine her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.