Dersimlilerden HDP’ye destek

Konukları ile yakından ilgilenen dernek başkanı Ruhi Çelik, yaptığı açıklamada Dersimliler olarak demokrasiyi savunduklarını söyledi ve “Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği hayırlı olsun” dedi.

“ALEVİLERİ SAVUNDUM”

Toplantıda söz alan milletvekili adayı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bugüne kadar ezilmiş tüm mazlumların sesi olmaya çalıştığını ifade ederek, “Ben bir insan hakları savunucusu olarak hiçbir inancı ayırt etmeden sonuna kadar savundum. Özellikle Alevi yurttaşların yaşadığı eşitsizliklerini seçildiğim takdirde TBMM’ye taşıyacağım. Cem evlerine kamusal statü verilmesi için çalışacağım” dedi. HDP’liler daha sonra ise Kocaeli Demokrasi Girişimi ve Kocaeli Caferi Derneği’ni de ziyaret etti.