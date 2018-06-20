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Gölcük Yüzbaşılar köprülü kavşağının yapımına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatmak amacıyla yoğunluk yaşanan noktaları köprülü kavşaklarla kesintisiz hale getiriyor.

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Trafik ışıkları nedeniyle yoğunluk yaşayan kavşaklar bir bir düzenlenerek akıcı hale getiriliyor. Köprülü kavşaklarda trafik ışıklarının ortadan kalması trafiği rahatlatıyor. Ana güzergâhlarda yapılan köprülü kavşak ve tünel geçişli kavşaklar şehrin trafik yükünü azaltıyor.

KAZI VE MENFEZ ÇALIŞMASI

Ulaşım Daire Başkanlığı bir köprülü kavşak da Gölcük Yüzbaşılar mevkiine yapıyor. Yüzbaşılar Kavşağı, Değirmendere ve Gölcük 2 Kavşağı’ndan sonra Gölcük’teki üçüncü köprülü kavşak olacak. Kazı çalışmaları süren projede kavşağın altından geçen kanal için beton menfez uygulaması yapılıyor.  Köprülü kavşak tamamlandığında bölgelerde trafik akışı transit hale geleceğinden bu bölgede araç yığılmaları yaşanmayacak. Köprülü kavşak, trafiği akıcı hale getirirken, aynı anda zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlayacak.

IŞIKLAR ORTADAN KALKACAK

D-130’daki kavşak projesi tamamlandığında özellikle şehirlerarası taşımacılık yapan araçlar tarafından trafik yoğunluğu oluşturulan bölge rahat bir nefes alacak. Gölcük-2 kavşağından sonra yer alan ve mevcutta trafik ışıklarıyla kontrol edilen Yüzbaşılar Kavşağı köprülü kavşakla rahat bir nefes alacak. Proje ile Yüzbaşılar’daki trafik ışıkları da ortadan kalkacak. Yalova ve İzmit yönlü dönüşler köprü altındaki dönel kavşaktan yapılacak.

190 METRE KÖPRÜ

Proje kapsamında, yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 8 açıklıklı öngermeli basit kirişli köprü yapılacak. Kavşak alanında şeffaflık sağlanarak, çevre yerleşimleri, estetik açıdan en az rahatsız edilmek suretiyle köprü altında dönel kavşak ile geri dönüşler için uygun, güvenli alan bırakılması için köprü boyu uzun tutulacak.

Bugün 15:34 TSİ - Gündem

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