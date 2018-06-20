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Son başvuru 31 Temmuz

İzmit Belediyesi’nden yapılan açıklamada borç yapılandırmasından yararlanmak  isteyen mükelleflerin 31 Temmuz tarihine kadar başvuru yapmaları istendi.

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İzmit Belediyesi’nin Gelir Birimi’nden yapılan uyarıda,  Vergi ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanunun 31 Mart 2018 tarihi öncesindeki Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Ecrimisil Bedeli, İşgal Harçları, Zemin Tahrip Bedelleri, Eğlence Vergisi ile Kira Bedellerini kapsadığı hatırlatılarak “ kanundan yararlanarak borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Temmuz 2018 tarihine kadar  Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimine yazılı olarak ya da www.izmit.bel.tr adresinden müracaat etmeleri gerekiyor.

PEŞİN ÖDEMELER

Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 01 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacaktır. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk taksit 01 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan taksitlerde 2 şer aylık dönemler halinde ödenecektir” denildi.

Bugün 15:35 TSİ - Ekonomi

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