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Hyundai ve Audi güçlerini birleştiriyor

İki otomotiv devi Hyundai ve Audi, “Fuel Cell Hidrojen Yakıt Hücresi” teknolojisinde çapraz lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, mevcut patentler dahil olmak üzere, geliştirilecek tüm yeni teknolojiler her iki marka arasında kullanıma hazır olacak.

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Hyundai Motor Grubu (HMG) ve Audi AG, hidrojen yakıt hücreli elektrikli araçların (FCEV) bileşenlerini ve teknolojilerini kapsayan, uzun süreli bir çapraz lisans anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Yeni ortaklık kapsamında, dünyanın en büyük beşinci otomobil üreticisi Hyundai ve Alman premium otomobil üreticisi Audi, otomotiv endüstrisini daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için ortak çalışmalar yapacak. Audi'nin bağlı olduğu ana şirket Volkswagen AG dahil olmak üzere, Hyundai’nin sahibi olduğu KIA markası da çapraz lisans anlaşmasıyla gelişmelerden yararlanmış olacak.

SÖZ SAHİBİ OLMAK

Hyundai ve Audi arasındaki ortaklık, FCEV pazarında daha fazla söz sahibi olmak adına büyük önem taşıyor. Koreli üretici ilk adım olarak, Hyundai ix35 FCEV’in yakıt pilini ve ayrıca yeni model olan NEXO'nun geliştirilmesinden elde edilen bilgi birikimini ve tecrübelerini Alman marka ile paylaşacak.

ELEKTRİKLİ MODELLER

Volkswagen Grubu'ndaki yakıt hücresi teknolojisinin geliştirilmesinden sorumlu olan Audi ayrıca, Hyundai'nin FCEV yedek parça tedarik zincirinden de tam olarak yararlanabilecek. Dünyanın ilk büyük yakıt hücresi aracı üreticisi olan Hyundai Motor Company, 2013 yılından bu yana SUV sınıfında gelişmiş hidrojen yakıt hücreli elektrikli modeller sunuyor ve dünya çapında 18 ülkede satış gerçekleştiriyor.

YOL HARİTASI

Bu yeni ortaklık ile ilgili görüşlerini dile getiren AUDI AG Teknik Geliştirme Kurulu Üyesi Peter Mertens, “Fuel Cell teknolojisi, elektrikli sürüşün en sistematik hali. Bu nedenle geleceğe yönelik, emisyon içermeyen premium mobilite adına teknoloji portföyümüzde önem kazanacak. FCEV yol haritamızda, Hyundai gibi güçlü ortaklarla güçlerimizi birleştiriyoruz” dedi.

YENİ İŞ FIRSATLARI

Hyundai Motor Company Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Euisun Chung ise, “Hyundai ve Audi ortaklığının, Fuel Cell yakıt hücreli araçların sağladığı vizyon ve çevremize karşı sorumluluğumuz açısından başarıya ulaşacağından eminiz” dedi. Hyundai Motor Group ayrıca, bu ortaklık ile yaratılacak yeni iş fırsatlarına da önem vererek rekabet gücünü artırmayı planlıyor. Önde gelen FCEV üreticisi olan Hyundai, böylelikle pil gelişimi, yedek parça, yazılım teknolojisi ve lojistik açısından da genişleme yoluna gidecek.

HYUNDAİ’NİN SON FCEV MODELİ NEXO

Önceki nesil Tucson FCEV’e göre daha hafif bir aktarma organına sahip olan NEXO, 163 beygir gücünde ve yakıt açısından çok verimli bir araç. Hafiflik sayesinde yüzde 30 oranında daha uzun bir menzil sergiliyor. Maksimum olarak 395 Nm tork değeri sunan ve sadece beş dakika içinde deposunu tamamen doldurabilen NEXO, 0’dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede çıkıyor. Ayrıca, 800 km menzie sahip olan NEXO, selefinden 169 km daha fazla yol kat edebiliyor.

Bugün 15:36 TSİ - Ekonomi

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