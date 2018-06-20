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Durakta bomba paniği!

İzmit'te otobüs durağında bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit Tren Garı yakınında bulunan alt geçitteki otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, durağın yanında şüpheli bir çanta gördü. Panikle duraktan uzaklaşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Alınan geniş güvenlik önlemlerinin ardından olay yerine gelen bomba imha ekibi durakta bulunan çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı. Yolu tekrar trafiğe açan polis ekipleri, çantadan çıkan kıyafetleri Saraybahçe Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 16:18 TSİ - Asayiş

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